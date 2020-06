Les bâches à bulles pour piscines hors sol en métal deviendront les équipements indispensables pour votre piscine en période estivale. Celles-ci offrent de nombreux avantages. En effet, le soleil chauffe plus rapidement l’eau de la piscine à travers la bâche. La nuit, la bâche à bulles permet d’éviter une forte baisse de la température de l’eau de votre piscine (environ 5 degrés). De plus, elles réduiront l’évaporation de l’eau de 95% environ et protégeront l’eau des débris même si votre robot de piscine sera là pour nettoyer au cas où .



hivernage de la piscine

Par temps gris, couvrez votre piscine d’une bâche d’hiver

Les bâches d’hiver pour piscines hors sol sont idéales pour couvrir votre piscine hors sol dès lors que froid et les nuages gris montrent le bout de leur nez. Que ce soit durant vos vacances d’hiver ou durant toute la période hivernale, ces bâches d’hiver pour empêcheront tous les types de débris de se déposer dans votre piscine hors sol en métal.