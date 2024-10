Construction d’une piscine d’architecte : une piscine sur mesure

5/5 - (4 votes)

Envie de rêver ? Peut-être avez vous déjà aperçu l’une de ces piscines pas comme les autres, dans un hôtel ou une villa ? Elles ont été conçues « sur mesure » par un architecte. Elles sont insérées dans un cadre avec lequel elles font corps. Ce type de bassin a toujours un caractère unique.

Votre piscine construite par un architecte : plus qu’un bassin, un lieu de vie…

A l’extérieur ou à l’intérieur, la piscine d’architecte est toujours imaginée en même temps que la construction d’une maison… Ou lors d’un chantier de rénovation. Ce qui fait la différence avec une autre piscine, c’est le savoir faire de l’architecte, comme le montre ce constructeur de piscine ici : https://univ-piscines.fr/devis-constructeur-piscine-perpignan-rivesaltes-prades-maury-amelie-salanque-prix-construction/.

Une piscine standard obéit à de nombreuses contraintes. Elle est construite après la maison. Elle ne peut donc pas être installée n’importe où. L’environnement doit être pris en compte. Alors que par définition, une piscine d’architecte est prévue dans un ensemble. Ainsi, on peut rencontrer certains de ces bassins perchés sur un toit ou à l’étage…



Un choix immense dans les formes

Si le plus souvent les concepteurs répondent à des demandes plutôt classiques, comme les bassins carrés, ils peuvent aussi rencontrer des formes plus originales. Chez Idoine piscines, l’une des plus surprenantes qui ait été construite dessinait un piano… Les seules limites sont celles qui sont fixées par le revêtement du bassin. Autant dire que le choix est plutôt vaste.

Mais l’originalité a un coût. Il faut débourser à partir de 60 000 euros pour une piscine d’intérieur (hors le gros œuvre) et 40 000 euros pour un bassin extérieur, rien que pour les installations techniques (filtrage, revêtement, chauffage, éclairage…). Mais le rêve a-t-il un prix ?

Construction d’une Piscine d’intérieur par un architecte

Inutile d’énumérer les qualités d’une piscine d’intérieur. La plupart des possesseurs d’une piscine – hors zone tropicale – en rêvent ! Davantage qu’un bassin dans lequel on peut se baigner toute l’année, il s’agit d’un lieu de vie.

Posséder une piscine sous son toit, c’est renouer avec les chic de l’atrium des villas romaines ou le luxe des palais arabes. Pour peu que l’on dispose d’une bordure suffisamment spacieuse, il est possible d’en faire une pièce à part entière… Et pourquoi pas un salon bis ? Si vous avez fait ce choix, lors de la construction de votre future villa, de grâce n’exécutez pas ce projet à la légère ! L’emplacement d’une telle piscine doit être soigneusement choisi. La piscine doit être mise en valeur par son emplacement dans votre futur foyer… Et vice-versa. Ne l’installez surtout pas à l’écart des autres pièces. Si vous l’intégrez correctement à l’ensemble de la demeure, vous y gagnerez un véritable mode de vie. Entre deux bains, vous pourrez y manger, y lire ou y recevoir des amis.

Pensez éventuellement à éclairer la piscine avec la lumière extérieure. Ainsi, vous ne serez pas tenté de vous replier sur votre petit confort. De larges baies vitrées sont idéales. A la belle saison, vous pourrez la faire communiquer avec le jardin.

Enfin, si vous soignez la décoration des abords de votre piscine d’intérieur, vous pouvez voyager en franchissant son seuil. Un jardin d’hiver la transforme en lagon du Pacifique. Un habillage soigneusement choisi des murs en fera une cabine du Nautilus de Nemo. Un design post moderne vous transportera dans le plus fou des projets immobiliers sur Mars… Soyez juste fou, vous aussi !

Les apports d’un architecte pour votre future piscine

1. Design sur mesure

Une piscine d’architecte est conçue sur mesure pour s’adapter parfaitement à l’espace disponible et aux besoins du propriétaire. Que vous rêviez d’une piscine à débordement, d’une piscine intérieure ou d’une piscine en forme de lagon, un architecte saura transformer votre vision en réalité.

2. Matériaux de haute qualité

Les piscines d’architecte utilisent des matériaux de haute qualité pour assurer durabilité et esthétique. Des revêtements en céramique aux margelles en pierre naturelle, chaque détail est soigneusement choisi pour créer une piscine à la fois fonctionnelle et élégante.

3. Intégration paysagère

Une piscine d’architecte est conçue pour s’intégrer harmonieusement à son environnement. Que ce soit en bordure de mer, au cœur d’un jardin luxuriant ou au sommet d’une colline, l’architecte saura tirer parti des éléments naturels pour créer un espace de détente et de bien-être. Voici des exemples de piscines paysagées : https://www.pinterest.fr/lespritpiscine/piscines-paysag%C3%A9es/

4. Technologie de pointe

Les piscines d’architecte intègrent souvent des technologies de pointe pour assurer un confort optimal. De la domotique pour contrôler la température de l’eau aux systèmes de filtration avancés, une piscine d’architecte est conçue pour répondre à tous vos besoins.