maison en viager Ariège estimation évaluation prix de vente

Vente maison viager SAINT LIZIER 09190, 5 pièces avec jardin 1200 m²,

Estimation maison viager PAMIERS 09100, quartier de Terrefort, 5 pièces,

Vente appartement viager FOIX 09000, quartier Le courbet, 4 pièces,

Estimation Maison viager libre LAVELANET, 6 pièces, 240 000€

Vente appartement viager FOIX 09000, centre-ville, 5 pièces sur 2 étages

Maison à vendre viager FOIX 09000, 5 pièces, 95m2

Appartement à vendre en viager à Mirepoix, 3 pièces, 45m2, libre

Annonce viager libre Ariège

Sauver une terre d’accueil en Ariège pour fonder un écohameau solidaire à 09240 Labastide de Sérou (Occitanie).

Nous recherchons des partenaires en viager qui souhaiteraient venir pour développer leurs projets agricoles, humains, artistiques. Cinq personnes sont actuellement en train de s’associer avec nous.

Des parts de GFA en attente d’être reprises en viager, provoquent la liquidation forcée de l’ensemble de la propriété agricole, soit :

37 Ha de terres en Ariège composées de landes, prés, terres labourables et bois

5 bâtiments en cours de rénovation (2 granges dont une habitable, étables et maisons à réhabiliter), en moyenne montagne ariégeoise, avec 3 sources et une nature calme et préservée.

Nous concrétisons jour après jour ce projet de hameau écologique, agriculture bio, esprit créatif, spiritualité, yogas, communication, travail sur soi, accueil, entraide…

Les parts de viager sont à vendre dans ce hameau en Ariège. Elles peuvent être partagées suite à la concrétisation des prêts solidaires sur lesquelles nous travaillons avec cohérence pour favoriser l’entente.

Le dossier viager actuel vous est transmis avec tous les liens sur demande :

