Des maisons modernes avec des containers

4.9/5 - (25 votes)

Infiniski est une société qui construit des maisons superbes avec simplement des matériaux recyclés et non polluants, comme des containers, des palettes de bois, des bouteilles, du bois recyclé etc… Avec le tout ils construisent des maisons modernes et saines ! Il n’y a qu’à regarder les photos…

Ils réalisent tous types de constructions comme des maisons, des bureaux, des écoles. La construction est rapide, de très bonne qualité avec un coût moins élevé que la moyenne… Les modèles peuvent être interchangeables et facilement modifiables (les prototypes commencent à 60m2) !

Cette maison a été construite au Chili pour une somme de moins de 80.000 euros, elle est composée en majorité de containers et de palettes de bois. Les palettes fournissent de l’ombre et laisse la maison être refroidie ou réchauffer naturellement, puisque l’air peut circuler librement entre les lattes. Les containers sont totalement étanches aux intempéries et fournissent les capacités structurelles nécessaires pour la maison. Le bois est également connu pour être un excellent isolant.

En tout cas, réaliser de telles maisons avec des matériaux recyclables, il fallait y penser ! Bravo aux deux architectes.

Résumé : qu’est ce qu’une maison container ?

Une maison container est une maison préfabriquée à ossature métallique, utilisée aussi pour la construction d’extension de maison à Montpellier. Les containers sont découpés et renforcés en atelier. Ils sont aussi traités anti-corrosion. Livrés et installés sur des fondations ensuite. Nos maisons container sont habillées et isolées à la fois à l’extérieur mais aussi à l’intérieur.

L’étanchéité du système permet au container de ne pas subir les affres de la météo. Souvent les gens ont des craintes quant à l’isolation de ces habitations, les maisons container House-Up sont de niveau BBC.

Une fois la maison container installée, on ne voit plus le container.

Le container habitable n’est pas un mythe

Il est évident qu’à l’état brut un container est difficilement habitable. C’est pour cette raison qu’House-up découpe aménage isole et couvre pour rendre les containers habitables. Notre procédé est le fruit d’un travail de plus de deux ans dans les domaines thermiques, phoniques et de solidité des ouvrages. Si vous avez des questions sur le container habitable, n’hésitez pas.

Maison préfabriquée à partir de containers maritimes recyclés

La maison préfabriquée permet un gain de temps, donc d’argent. L’idée n’est pas de ramener la maison sur un camion, mais simplement de préparer au préalable des éléments constitutifs des pièces pour ensuite les assembler directement sur le chantier.

La maison préfabriquée est traitée comme une construction traditionnelle : le choix des matériaux ou des éléments de décoration est strictement le même que dans une maison classique. La préparation en amont permet simplement de faire des économies majeures. Alors pourquoi ne pas envisager de construire une maison préfabriquée ?

Résidence low cost modulable à partir de containers

Nous proposons des résidences low cost modulables à partir de containers maritimes recyclés. Ces résidences low cost s’adressent à la fois aux porteurs de projet d’investissements locatifs, aux professionnels de l’hôtellerie, ou encore aux promoteurs immobiliers.

L’idée est de préparer des modules préfabriqués en amont ce qui permet un gain de productivité donc de coûts. Au regard de notre système modulaire, nous n’avons pas de soucis pour agencer ces résidences low cost en fonction des contraintes du terrain ou de l’accessibilité.

Originally posted 2019-06-18 22:16:33.