Transformer entrepôts, écoles, hangards et usines en de grandes demeures…  

A propos du livre : Transformer l’espace, par Nonie Niesewand, Editions Grund/Grund décoration, 219 pages.1999.



Aujourd’hui, un peu partout dans le monde, on réaménage entrepôts, écoles, hangars et usines en de grandes demeures où souffle un petit air d’anticonformisme et de rénovation pour la maison. Transformer l’espace parcourt toute la gamme de ces réhabilitations réussies qui, à partir de bâtiments industriels ou semi-industriels, ont recréé une esthétique pas forcément d’avant-garde mais en parfait accord avec un style de vie actuel. L’aménagement d’espaces à vivre dans des coques vides constitue l’une des facettes les plus novatrices (et intéressantes) du métier d’architecte d’intérieur.

L’ouvrage examine en détail les possibilités offertes par ces volumes et les problèmes qu’ils comportent. Il présente quantité de solutions ingénieuses pour utiliser au mieux des façades entièrement vitrées, des plafonds vertigineux, des poutres métalliques destinées ŕ porter des charges énormes; sans compter les mille façons de chauffer, d’éclairer et de meubler ces superficies considérables.

Illustré de magnifiques photos de réalisation d’architectes d’intérieurs (Andrée Putman, John Pawson, etc,) ce livre dévoile une source inépuisable d’idées et astuces. Quelques dépliants permettent de découvrir les détails pratiques de certains aménagements.

Chaque loft est unique, puisqu’on peut tout recréer suivant ses goűts. Ces maisons-lŕ ont de la personnalité.

