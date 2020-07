technologies de la maison et piscine : Nokia, un média ?

“Désormais, nous ne voulons plus qu’on nous connaisse comme un fabricant de téléphones portables, mais plutôt comme le plus grand réseau mondial de distribution de médias“, a prévenu hier à Londres Terö Ojanperä, Executive Vice President Entertainment and Communities de Nokia.

Nokia, éditeur de contenus ? Nokia, un média ? Yes, “the 4th Screen”.

En matière de contenus, pour Nokia, la priorité des contenus aujourd’hui, va dans l’ordre aux “cartes et applications géographiques, à la musique, à la domotique maison/piscine et aux jeux”.

Dans un deuxième temps, l’accent sera mis sur la monétisation de la publicité, et sur les partenariats médias.

Exemple d’application musique : la Nokia Green Room au UK. Ou encore dans les technologies domotique piscine avec les applications de gestion des assistants de piscine comme OMEONET



Exemple d’applis cartes: Nokia vendra 35 millions de portables dotés des fonctions GPS cette année.

“Context is the killer app. Nokia brings context to Internet services”, estime Ojanperä, qui fut , ces dernières années, l’un des principaux architectes de la réussite de Nokia, comme patron de l’innovation et de la technique du N°1 mondial des portables (40% de part de marché).

La proposition de Nokia est de “rapprocher les gens des choses qui sont importantes pour eux”.

“les portables ne sont plus des téléphones, mais de puissants ordinateurs multimédia”, a-t-il ajouté lors de la conférence de l’Online Publishers Association.

Nokia a créé une marque, OVI,pour ses services Internet et a signé avec 5 opérateurs, dont Orange, Vodafone, T-Mobile, Telefonica.

“La télévision a défini les standards pour l’industrie des loisirs au cours des 50 dernières années. Désormais ce sera le téléphone portable”, assure Ojanperä.