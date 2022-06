Tendance déco à la maison : le hammam

4.8/5 - (16 votes)

Aujourd’hui construire un sauna ou un hammam est la maison est tout à fait possible. Il suffit d’un peu de place et de bien respecter certains principes de construction et en avant la détente !

UN RITUEL DE RELAXATION

Dans de nombreuses cultures, le hammam est resté un élément incontournable de la vie quotidienne. Un rituel hebdomadaire de purification et de relaxation. Aujourd’hui, la cosmétique propose à un public beaucoup plus large des cures et des produits d’une grande simplicité, nous encourageant à prendre soin de notre corps: huile d’argan, pain de savon d’Alep…Les traitements naturels remplacent le synthétique, portés par un fort désir d’authenticité et de simplicité. Nous pouvons maintenant recréer l’expérience authentique du hammam sans quitter notre maison.

UN HAMMAM A LA MAISON

La cabine préfabriquée

Elle est réalisée en matériaux composites thermoformés. Esthétique, solide et étanche, elle offre des avantages comme une installation rapide, un nettoyage facile, une faible consommation d’énergie et une montée rapide en température.

Disponible en de nombreuses tailles, la cabine hammam comporte des sièges ou des banquettes superposées, et une porte en verre sécurit.

Sont fournis également la bouche de sortie de l’air, les accessoires de montage, le générateur de vapeur, le tableau de commande électronique, l’éclairage intérieur, le transformateur. La cabine doit être installée sur du carrelage, du marbre ou un revêtement synthétique. Autonome, elle peut être montée au milieu d’une pièce ou adossée à un mur.

La cabine de maçonnerie

Plus traditionnelle, elle est aussi plus complexe puisqu’il s’agit d’un véritable chantier, faisant appel à plusieurs spécialistes (maçon rénovation du 66, plombier, électricien…).

Elle est réalisée en carrelage ou en tadelak. Ce dernier, issu de la chaux, est utilisé justement pour sa qualité hydrofuge (imperméable). Or il y a beaucoup de précaution à prendre tant dans sa réalisation que dans son entretien. En effet, il requiert pas moins de sept passes et est sensible aux produits chimiques.Il faut également prévoir un système d’aération et la plomberie adéquate.

Dans les deux cas, la chaleur et la vapeur sont produites par un générateur de vapeur, installé dans un placard bien aéré ou un local technique (voire sous la cabine). Un tableau électronique gère l’automatisme intégral, la télécommande, la programmation, la fonction de veille qui fait économiser de l’énergie ou le rinçage automatique en fin d’utilisation. La chaleur et le degré d’hygrométrie sont également régulés électroniquement.

SANS OUBLIER L’AMBIANCE

– un carrelage de mur et de sol dans des tons neutres, une douchette à jet brisé qui tonifiera votre peau, un chauffage au sol et un petit banc ou une chaise

– jouer avec le mélange des matières comme le métal, le fer forgé et le bois.

– installer des éclairages directs et indirects pour des effets de lumière variés et doux (sans oublier les indispensables bougies).

– ajouter à la pièce des coussins et du linge de bain colorés.

– aromatiser la pièce avec des bougies parfumées et des parfums d’ambiance légers.