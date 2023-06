Livres – Une maison plus saine pour ses habitants et Yourtes et tipis

4.7/5 - (27 votes)

Livre : Une maison plus saine pour ses habitants et l’environnement, de Marie-Pierre Dubois Petroff, Éditions Massin, 2005, 96 pages couleurs,

Format : 26,5 x 21,5 cm

Prix : 14,70 euros

« Que me conseillez-vous comme ouvrage généraliste sur la construction de maison écologique dans l’Aude ? Vous voyez, un livre qui me parle à la fois d’architecture bioclimatique, de différentes techniques de chauffage et d’isolation, mais aussi des modes de gestion de l’eau et des déchets ? »

On ne compte plus le nombre de fois où cette question nous a été posée. Nous étions embêtés pour y répondre car il existe bien des livres intéressants mais, mis à part Éco-logis, de Thomas Schmitz-Günther – malheureusement épuisé depuis longtemps – aucun d’entre eux n’a traité le sujet de façon globale. Mais nous voilà tirés d’affaire avec ce livre qui aborde pas moins de sept thèmes chers à la construction écologique : la ventilation, l’éclairage, le rafraîchissement, l’isolation, le chauffage, la maîtrise du bruit et enfin le respect de l’environnement.

Aux belles illustrations viennent s’ajouter des encadrés opportuns. Les inconditionnels de La Maison écologique regretteront certainement le manque de détails techniques, mais, pour eux comme pour les novices, ce livre apportera une vue d’ensemble indispensable à tout projet d’écoconstruction. Cet ouvrage n’échappe tout de même pas à la règle du « rien n’est parfait » : couverture en papier glacé et papier non recyclé vont à l’encontre des idées diffusées !

Livre : Yourtes et tipis , de Isabelle Bruno, Éditions Hoëbeke, 2003 , 224 pages en couleur, Format : 21,2 x 21,6 cm, Prix : 26 euros

Voilà un livre qui ouvre de nouveaux horizons, et c’est peu de le dire : de magnifiques photos en double page nous entraînent des steppes de Mongolie aux paysages d’Amérique du nord en passant par la glaciale Sibérie. Avec en toile de fond : des yourtes et des tipis.

Histoire, culture, et témoignages accompagnent de belles photos. La dernière partie est consacrée à l’aspect pratique (montage, choix des matériaux, entretien…) et est complétée par un très bon carnet d’adresses.

Bref un très beau cadeau pour les amoureux de la chose, et pour les autres qui ne vont pas tarder à le devenir après lecture.

Originally posted 2017-02-28 19:48:22.