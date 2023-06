Manque de place ? Pourquoi ne pas opter pour une mezzanine ?

4.8/5 - (24 votes)

L’aménagement du niveau zéro

La question incontournable: comment réussir à caser toutes ses affaires sous la surface d’une mezzanine ? En privilégiant les meubles escamotables bien sûr ! Ensuite, fini les échelles, on installe des escaliers qui dissimulent des coffres ou des tiroirs de rangement, habilement empilés. De l’autre côté, à l’extrémité de la mezzanine, peut être installé un bureau, derrière lequel on trouvera une penderie, glissée entre les piliers de la mezzanine. Pour les tous petits espaces, prévoyez un bureau escamotable, afin de gagner encore plus de place. Ce sera parfait pour y installer un petit canapé…

A l’étage supérieur

Dans le cas de figure où la mezzanine sert de coin nuit…le matelas est roi ! Et n’oubliez pas d’installer des barrières de sécurité. Si vous le pouvez, placez sur un côté ou même plusieurs, des étagères, pour y ranger vos livres, ou vêtements de nuit. Installez des coussins, de façon à profiter de cet espace comme d’un second canapé, où vous vous retrancherez pour des moments de détente. Enfin, pour plus d’intimité, n’oubliez pas d’installer des rideaux, qui créeront une vraie séparation d’avec la pièce inférieure, et qui vous permettront de dormir sans être dérangé par le passage ou la lumière !

Créer une mezzanine : formalités Créer une mezzanine revient à ajouter un niveau supplémentaire. À cet effet, des formalités administratives peuvent être nécessaires. Si la hauteur sous plafond de la mezzanine est inférieure à 1m80, aucune formalité n’est requise Si la hauteur sous plafond est supérieure à 1m80 et que la surface de la mezzanine est inférieure ou égale à 20m², une déclaration préalable de travaux à la mairie suffit Un permis de construire est requis dans le cas où la surface de la mezzanine est supérieure à 20m² et la hauteur sous plafond supérieure 1m80

Chantier de création d’une mezzanine à Montpellier

Graziella est passionnée de décoration : elle parcourt les brocantes de la région à la recherche d’objets qu’elle détourne de leur fonction première pour créer des ambiances. Elle a su créer une maison de charme : style campagnard accueillant et chaleureux au rez-de-chaussée; à l’étage, couleurs pastelles, atmosphère feutrée et reposante. Dans toutes les pièces, le choix des tons et des matières est soigné et raffiné.

L'aménagement des combles a été réalisé par TOUS TRAVAUX RENOVATION à Montpellier, spécialiste de l'agrandissement et de l'amélioration des maisons individuelles en France. Le procédé utilisé a permis d'augmenter la surface habitable de 40 m². La société a proposé une idée originale au couple : la création d'une mezzanine qui participe pour une part importante à l'ambiance chaleureuse qui règne dans le salon.

Ce « balcon » qui s’ouvre sur le salon amène lumière et convivialité. Elle offre également des perspectives et des angles de vue très agréables. Elle contribue à faciliter la communication entre les deux niveaux.

